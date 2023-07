Win jouw leeftijd in wijnflessen: wijnbar Ona pakt uit met verrassende actie tijdens Gentse Feesten

Alle vijf Gentse recyclage­par­ken gaan woensdag­voor­mid­dag twee uren dicht, als reactie op agressie tegen medewerker

De medewerkers van de vijf Ivago-recyclageparken in Gent voeren op woensdag 12 juli actie. Aanleiding is een agressiegeval van afgelopen weekend. Een medewerker werd zo zwaar toegetakeld door een bezoeker dat hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Voor het personeel is de maat vol.