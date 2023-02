Wijkbibliotheken gered, maar Stad Gent sleutelt aan openingsuren: “Een moeilijke puzzel”

GentDe samensmelting van vier Gentse wijkbibliotheken is van de baan. Dat bevestigt cultuurschepenSami Souguir (Open VLD). “Wel sleutelen we aan de openingsuren van alle 14 wijkbibliotheken”, zegt hij. “Er moest nu eenmaal bespaard worden.”

Met z’n 400 waren ze: de leerlingen van Sint-Janscollege Oude Bareel in Sint-Amandsberg die eind vorig jaar de straat op trokken tegen de sluiting van ‘hun’ bibliotheek. De Stad Gent had het plan opgevat om vier wijkbibliotheken -die van Sint-Amandsberg, het Westveld, Mariakerke en Wondelgem- samen te voegen tot twee filialen.

Maar de tegenstand bleek groter dan verwacht. “Bedoeling was om te evolueren naar een bredere dienstverlening”, kijkt schepen Sami Souguir (Open VLD) terug. “Door in te zetten op minder bibliotheken konden we bijvoorbeeld investeren in vergaderzalen of een ruimere werking. Maar de Gentenaar zag liever een bibliotheek dicht bij huis.”

Personeelsbesparing

De Stad Gent werkte aan een plan, dat is nu klaar. Extra budget kwam er niet plots bij, er wordt nog steeds bespaard. “We trekken de openingsuren van alle wijkbibliotheken (14 in totaal, red.) gelijk. Sommige bibliotheken waren 11,5 uur per week open, anderen 9 uur per week. Dat wordt nu overal 9 uur”, aldus Souguir.

Op die manier kan de Stad Gent het met een vijftal halftijdse personeelsleden minder doen. Voor de duidelijkheid: de medewerkers worden niet ontslaan, maar worden na hun pensioen niet vervangen. “Elke wijk krijgt nu dezelfde dienstverlening”, zegt Souguir. “Al die verschillen waren historisch gegroeid. Nu is de verdeling eerlijker.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm “Het was zoeken naar een evenwicht", zegt cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD). "Een moeilijke puzzel, maar hij is gelegd." © Wannes Nimmegeers

Langer open op woensdag

Vanaf 1 juli zal elke wijkbibliotheek woensdagmiddag en zaterdagochtend open zijn, plus afwisselend op dinsdag- of donderdagmiddag. “We keken welke bibliotheken het dichtst bij elkaar liggen”, legt Souguir uit. “Is de bibliotheek van Ledeberg op donderdagmiddag open, dan sluit de bib van Gentbrugge. Op dinsdagmiddag is het omgekeerd.”

De belangrijkste verandering is een algemene sluitingsdag op maandag. Op woensdagmiddag blijven alle 14 bibliotheken dan weer een uurtje langer open: van 14 uur tot 18 uur. “Daarmee mikken we op de schoolgaande jeugd. We verzamelden data en keken wanneer er het meest nood is aan een bibliotheek.”

Nog één verandering: ook aan de openingsuren van de De Krook is gesleuteld. Daar géén sluitingsdag op maandag, maar zaterdag gaan de deuren een uur vroeger dicht, al om 18.00 uur. “Het was zoeken naar een evenwicht”, besluit de schepen. “Een moeilijke puzzel, maar hij is gelegd.”

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.