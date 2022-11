Wijk kreunt onder overlast door bommetjes, politie gaat op huisbezoek

Gent Ze randden een meisje aan op het kerkhof en vier dagen later was ze dood. Vraag is of daders nu naar assisen moeten, en plots 30 jaar cel riskeren

Moeten twee jongemannen binnenkort voor een volksjury verschijnen in de nasleep van een aanranding op de Westerbegraafplaats in Gent? Het is de hamvraag in het bijzondere proces dat maandag start in het hof van beroep. Het slachtoffer, een 14-jarig meisje, stapte na de aanranding uit het leven. Volgens de speurders was er geen link tussen de aanranding en de zelfdoding, waardoor ze ‘maar’ 10 jaar cel riskeren. De correctionele rechtbank zag wel een link, waardoor de zaak naar assisen zou moeten, waar de daders... 30 jaar cel riskeren. Wij zetten de feiten nog even op een rij.

27 november