Wij spraken twee jaar geleden met nieuwe weervrouw Jacotte Brokken (30) over ambitieus project: alle 581 Belgische gemeentes bezoeken

In 2021 haalde Jacotte al eens het nieuws met een bijzonder idee. Met haar reeks ‘Discover Belgium’ op Youtube en TikTok wou ze alle 581 Belgische gemeenten bezoeken. Uiteindelijk heeft ze er in totaal 117 bezocht. Of ze met haar nieuwe job als weervrouw de overige 464 nog zal doen, is niet duidelijk. Wij spraken twee jaar geleden met haar over haar ambitieuze project.

Jacotte heeft een waanzinnig grote passie voor reizen, hoe verder hoe liever. "Ik ben een hele grote fan van Japan, maar dat zat er niet in dit jaar (in 2021, red.)”, klonk het destijds. “Zelfs de Belgische grens oversteken bleek niet zo gemakkelijk. Ik had ook geen zin om een coronatest te doen na mijn reis dus dacht ik: dan reizen we maar in eigen land dit jaar.”

Verrassend gezellig

Jacotte werkte ook twee jaar geleden al als docent aan de Arteveldehogeschool in Gent. Daarnaast is ze ook freelance storyteller. Hiervoor komt ze regelmatig op heel wat verschillende plekken terecht. Daarom vertrekt ze vaak wat vroeger naar daar om op haar eentje op ontdekking te gaan. In het weekend neemt ze meestal een vriendin of haar partner mee en neemt ze ook wat langer de tijd om rond te wandelen. "We kiezen dan één stad of trekken van gemeente naar gemeente”, klonk het. “Met Geraardsbergen hebben we dat zo gedaan: dan hebben we mattentaarten gegeten, de Muur bezocht en nog wat gemeentes in de buurt bezocht."

In sommige gemeentes valt er volgens Jacotte absoluut niets te beleven, maar anderen weten haar te verrassen. "Geraardsbergen en Lier vond ik heel gezellig. Lier was precies een mini-Brugge, daar ga ik zeker en vast naar terug. Kortrijk vond ik ook heel tof, dat had ik ook niet verwacht. Zelfs van mijn eigen stad Lokeren kan ik niet genoeg van krijgen."

Je kan de avonturen van Jacotte bekijken op TikTok of Youtube.