Wie treedt op en waar parkeer ik de wagen? Alles wat je moet weten over de Feesten in 20 duidelijke vragen en antwoorden

GentMeer dan duizend dagen geleden, dan moet het geheugen worden opgefrist. Of - erger nog - moet het ‘concept Gentse Feesten’ worden uitgelegd aan nieuwkomers die nog nooit de Feesten van dichtbij hebben meegemaakt. Waar is de wc en wie staat op het podium, wat zijn de openingsuren en waar parkeer ik mijn auto? Wat moet ik aandoen en mag ik nog met cash betalen? Geen vraag te simpel, het antwoord staat hier.

Alles over de Gentse Feesten in dit dossier

1. Hoe lang duren die Gentse Feesten eigenlijk?

Officieel starten de Gentse Feesten (dit jaar) op vrijdag 15 juli om 19 uur, en duren ze tot maandag 25 juli 10 uur. Tien dagen en nachten dus. Maar uiteraard klopt dat niet. De échte Gentenaars zijn er op donderdagavond al aan begonnen, en vinden heus nog wel een afterparty ook. Bovendien blijkt uit het Nachtplan dat er nu toch een 11de nacht georganiseerd zou worden. Om het simpel te houden: de Feesten duren zo lang je het zelf volhoudt.

2. Hoe kom ik er en waar parkeer ik?

Deze stad is nogal gefocust op niet-gemotoriseerd verkeer. Concreet: kom met de fiets, er staan overal fietsrekken. Te voet komen mag ook, en als het echt moet, pak dan het openbaar vervoer. Er zijn elke nacht 3 Feestbussen naar verschillende richtingen, en Tram 1 rijdt de hele nacht door naar Flanders Expo. Vergis u niet, de andere P&R-parkings worden ‘s nachts niet bediend door de tram, en het is vér stappen tot in Ledeberg.

3. Wie komt er allemaal optreden?

Er zijn 3.251 activiteiten, waarvan 1.742 gratis. Dat gaat van kleppers als Metejoor tot Gentenaars als Wim Claeys en Kurt Burgelman. Het gaat van Praga Khan tot Pierke, van Kristoff tot Sam Gooris, van Ilsen & Verhust tot Mo & Benoeli. Kortom, het is quasi niet op te sommen wat er allemaal te doen is. Hier deden ze het toch: www.gentsefeesten.gent

4. Waar moet ik juist zijn in Gent?

Gelijk waar in het centrum, de Gentse Feesten gaan overal tegelijk door. Je kan niet missen.

Volledig scherm Ook voor kindjes is er veel te beleven © Wannes Nimmegeers

5. 't Is warm, mag ik zwemmen?

Neen. Echt niet. De boetes voor zwemmen zijn hoger dan de waterstand.

6. Waarom zijn de pinten zo duur?

Omdat je een euro extra betaalt voor een herbruikbare beker, maar die krijg je terug als je de beker weer inwisselt. En verder iets met inflatie. Een pint onder de 3 euro vind je vermoedelijk niet. Cash betalen kan, maar je kan ook gewoon overal met kaart betalen. Nog zo makkelijk.

7. Is het niet allemaal goedkoper in de nachtwinkels?

Ja, maar dat is gewoon not done. Je betaalt geen inkomprijs voor de Gentse Feesten, dus je kan heus iets meer betalen voor een pint. Dat geld gaat naar de programmatie van de volgende Feesten.

8. Wat zijn de openingsuren van de Feesten?

De eerste activiteiten zijn aperitiefconcerten, vanaf 11 uur. De laatste tapkraan sluit om 8 uur ‘s morgens. Al de rest valt daartussen. Per 24 uur wordt er dus 3 uur niet gefeest. En de laatste nacht op de Vlasmarkt gaan we door tot 10 uur ‘s morgens.

Volledig scherm Er is geen specifieke dresscode voor de Feesten, alles mag © Wannes Nimmegeers

9. Waar vind ik een toilet?

Overal, en die zijn bovendien gratis. Er zijn 212 gratis toiletten op het openbaar domein, en daarnaast nog eens 437 urinoirs. Wildplassen is voor Neanderthalers, en kost bovendien 120 euro.

10. Waarom is het zo druk op PoléPolé?

Het water en de lichtjes trekken nu eenmaal veel volk aan. En er zijn cocktails en dj’s.

11. Kan ik ook nog ergens een normale hamburger kopen?

Uiteraard. En voor wie toch zijn gedacht niet vindt in één van de 27 eetkramen, zijn er ook nog altijd de gewone restaurants.

12. Waarom is het rond punt van Sint-Jacobs helemaal afgespannen met nadars?

Iets met planten of bloemen.

13. Waarom gebeurt er niks op het Bisdomplein of op de Oude Beestenmarkt?

Ja, waarom eigenlijk?

Volledig scherm Er is dus echt geen specifieke dresscode voor de Feesten © Wannes Nimmegeers

14. Hoeveel Feestenpleinen zijn er?

14, als je ook het Baudelopark meetelt waar veel te doen is. Technisch gezien is dat een park en geen plein. Idem trouwens voor de site van Zataclan in de Willem de Beersteeg. Maar tijdens de Gentse Feesten noemen we ze dus gewoon ‘plein’.

15. Is alles buiten te doen?

Nee, de meeste activiteiten vinden zelfs binnen plaats. Er zijn zó veel theatervoorstellingen, cabaret, toneel, comedy, en nog veel meer. Quasi alle tickets daarvoor zijn te vinden via Uitbureau.

16. Is er eigenlijk een dresscode?

Alles kan en alles mag, alleen sandalen zijn niet zo’n goed idee, zeker niet als je de intentie hebt om lang op de Vlasmarkt te blijven plakken. Vergeet ook uw deodorant niet, het wordt warm, laat het ons voor iedereen aangenaam houden.

17. Ben ik verplicht om uufflakke te eten op de Vlasmarkt?

Nog niet, maar breng hen daar niet op ideeën

18. Klopt het dat Gent niet bereikbaar is tijdens de Feesten?

Er zijn elke dag meer dan 100.000 mensen die er wél geraken, dus neen, dat klopt niet.

19. Zijn er ook rustige plekken?

Zeker! Place Musette op het Beverhoutpleintje is er zo een, of de binnentuin van Sint-Bavo aan de Reep. De tuin van het Geraard de Duivelsteen, de binnentuin van Hotel Dhane Steenhuyse in de Veldstraat, het Druppelkot van Pol, het Bisdompleintje waar nog steeds niks georganiseerd wordt en het nieuwe parkje op het Maaseikpleintje. En zo zijn er nog wel een paar te vinden.

20. Kan iemand de humor van CirQ uitleggen voor ik naar Zataclan vertrek?

Neen, sorry. Gewoon gaan en ondergaan. En neem een rekenmachine mee.

