Wie koopt dit stukje geschiedenis? “Hij is volledig intact, tot de taximeter toe, en werkt nog perfect”

GentOp de Vliegtuiglaan staat sinds kort een prachtig stukje geschiedenis te koop: een Frazer Vagabond uit de jaren 50, decennia geleden omgevormd tot taxi. De lage-emissiezone mag hij niet meer in, daarvoor is hij te oud, maar je kan er evengoed mee rondrijden buiten de ring. Bekijks verzekerd, en dat voor een mooie prijs.

Wie fan is van oude wagens, moet zeker eens langs Lybaert passeren op de Vliegtuiglaan. Daar staat sinds kort een groene taxi te koop uit 1953. Op de zijkant staat nog steeds ‘Checker Cab Company’ te lezen en op het dak pronkt een oud taxi-bord. “We hebben hem laten over komen uit Amerika”, zegt Pascal Provo die al dertig jaar oude wagens verzamelt van overal ter wereld. “Vroeger ging ik ter plekke en kwam ik pas terug als de container vol zat met wagens, maar deze is op een online veiling gekocht.”

Pascal verzamelde vroeger als hobbyist, nu is hij er professioneel mee bezig bij Lybaert. “We doen meer dan takelen, we verkopen ook tweedehandsauto’s. Ik zorg voor de speciallekes. Zo hebben we momenteel ook een Alfa Romeo uit California uit 1979 staan in onze garage, en een gele Mustang uit 1970.”

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

Blikvanger

Op de bumper van de taxi glimt de naam ‘Frazer Vagabond’, een merk dat ze nu niet meer maken. Maar dat is niet het enige wat de wagen zo bijzonder maakt. “We hebben er twee nieuwe banden op gemonteerd en de binnenkant eens goed gestofzuigd, maar voor de rest hebben we er niets aan gedaan. Hij is volledig intact, tot de taximeter toe, en hij werkt nog perfect. Je kan zo de Vliegtuiglaan op rijden als je wil.”

Weg van het centrum dan wel, want daar geraak je niet meer binnen gezien de lage-emissiezone. Gelukkig is het ook daarbuiten heerlijk cruisen. Alle ogen zullen ongetwijfeld op jou gericht zijn, of toch op de auto. Voor zo’n 12.000 euro is hij van jou. “Een mooie prijs voor wat je krijgt”, zegt Pascal nog. Wie interesse heeft mag altijd bellen of langskomen.

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers