Wie kan de indringende geur aan? Penisplant in bloei in Gentse plantentuin

Nieuw speeltoe­stel in Muinkpark is nog maar net klaar, maar nu al beklad: “Je kan vóór of tegen zijn. Iets lelijk of schoon vinden. Maar vandalisme is nooit oké”

Eén of meerdere vandalen hebben een nieuw speeltoestel in het Muinkpark in Gent beklad met beledigende slogans. Het gaat om één van de houten dieren in de nieuwe speeltuin, een verwijzing naar de geschiedenis van het park. Zo maakte het in de 19e eeuw deel uit van een dierentuin.