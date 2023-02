Wie is man met rode plastieken zak die bomaanslag pleegde in het Rabot? En wat schreef hij op spandoek vlak voor ontploffing?

GentGent is in de ban van de bomaanslag die het Rabot op zijn grondvesten deed daveren. In de nacht van zondag 5 op maandag 6 februari ontplofte voor de deur van een vrouwenkapsalon in de Wondelgemstraat een explosief. Op nieuwe camerabeelden is te zien hoe een man de bom plaatst, nadat hij een spandoek uit zijn rode plastic zakje haalt en ophangt. “Eén ding is zeker: het was een gerichte aanslag.” Dit is wat we tot nu toe weten.

KIJK. De dader steekt een doosje in brand, dat na enkele seconden ontploft en een vuurzee veroorzaakt

Uit de verschillende camerabeelden die onze redactie kon bekijken, wordt stilaan duidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld in de Wondelgemstraat in de nacht van zondag op maandag. Een vrouwenkapsalon werd toen het doelwit van een bomaanslag. En dat bleek geen toeval te zijn. “Misschien had de dader problemen met de man van de uitbaatster van het kapsalon?”, klinkt het in de buurt. Die Bulgaarse man baat een nachtwinkel uit in diezelfde straat. We vroegen hem of hij iets wilde vertellen over wat er hem en zijn gezin overkomen is, maar hij wenste niet te reageren.

Rode plastic zak

Dat de dader doelbewust te werk ging, staat meer dan vast. Omstreeks 2.07 uur is op beelden te zien hoe een man, volledig in het zwart gekleed en met een bedekt gezicht, door de Wondelgemstraat wandelt. In zijn rechterhand draagt hij een rode plastic zak. Vijf minuten later arriveert hij aan het vrouwenkapsalon, tegenover het kruispunt met de Wilgestraat.

KIJK. De man arriveert aan het vrouwenkapsalon met een rood plastic tasje in zijn hand

Hij ontsteekt echter niet meteen de bom, maar haalt eerst een spandoek uit zijn plastic zak. Twee minuten lang is hij bezig de boodschap vast te maken aan de voordeur van het gebouw. Dat lukt niet meteen. Gefrustreerd wandelt hij een minuut weg, waarna hij opnieuw aan de slag gaat. Maar ook nu slaagt hij er niet in het spandoek op te hangen. We zijn intussen opnieuw zeven minuten verder, het is nu 2.14 uur, en de tijd lijkt te dringen voor de dader. Hij hangt het spandoek op aan de klink van de voordeur en haalt vervolgens een mysterieuze doos uit zijn zak. Stipt om 2.15 uur is er een eerste vlam te zien.

Foto als bewijs

De dader neemt nog snel een foto van de brandende bom, als het ware om te bewijzen dat hij het explosief wel degelijk geplaatst heeft, en zet het vervolgens op een lopen in de richting van de Gasmeterlaan. Zeven seconden later vindt de eerste ontploffing plaats, maar die richt weinig tot geen schade aan. Nog eens drie seconden later is er de zware knal die het Rabot doet beven. Het raam van het kapsalon wordt verbrijzeld en overal vliegen brandende brokstukken op straat. Ook de gevel van de winkel aan de overkant van de straat raakt beschadigd.

Vijf minuten later (2.20 uur) verzamelen een tiental buurtbewoners zich aan de brandende gevel. Enkelen hadden intussen de hulpdiensten verwittigd en amper anderhalve minuut later is de brandweer al ter plekke. Het vuur was intussen gedoofd. Ook de politie en DOVO werden ter plaatse gevraagd. Zij sloten enkele uren lang de straat volledig af voor het verkeer, om het onderzoek in alle rust te kunnen laten verlopen. Zij namen ook het spandoek mee voor onderzoek. Volgens buurtbewoners stond er in het Bulgaars ‘dieven’ op te lezen, maar dat wordt nergens officieel bevestigd.

KIJK. De man hangt een spandoek op aan de voordeur van het gebouw

“Uit de eerste bevindingen van de branddeskundige gaat het om een niet-accidentele brand, met gebruik van een combinatie van pyrotechnisch materiaal en brandversnellers. Er werden stalen genomen voor verder onderzoek. Het onderzoek naar de dader of daders loopt volop. Wat betreft een mogelijk motief: alle pistes worden onderzocht", klinkt het kort bij het parket. Het is dus nog koffiedik kijken in welk milieu de aanslag gesitueerd moet worden.

De modus operandi doet in elk geval denken aan de drugsmaffia in Antwerpen. Begin februari kon de politie op het laatste nippertje een aanslag verijdelen die gepleegd zou worden op een woning langs de Boomsesteenweg in Wilrijk. Een Nederlandse verdachte was toen bezig met het ophangen van een spandoek. Dat was ook het geval bij de aanslag van begin januari in de Praaglaan in Hoboken. Toen werd er een spandoek opgehangen én werd er gebruikgemaakt van een vuurwerkbom, net zoals in de Gentse Wondelgemstraat gebeurde.

