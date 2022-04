Wie heeft Kana Dimova gezien? “Laatst gesignaleerd langs de Leiekaai”

Gent Cannabis­plan­ta­ge opgerold in centrum Gent: “Tien personen gearres­teerd die plantages opzetten in Oost- en West-Vlaanderen”

In de Zwijnaardsesteenweg in Gent werd dinsdag in de vroege ochtend een cannabisplantage opgerold. De federale politie deed de ontdekking in het kader van een breder gerechtelijk onderzoek naar een drugsbende. In totaal werden tien personen gearresteerd.

