Werkstraf dreigt voor rijbewijs-fraudeurs: “U heeft dus uw rijbewijs gehaald in het Turks, in Polen?”

Leerlingen Het Kompas en Vita Mieke samen aan de slag met gezond eten: “Daar kan je goed van denken!”

Hoog bezoek op lagere school Het Kompas in de Rabotwijk: de buitenaardse, maar supersympathieke Vita Mieke ging samen met de leerlingen op zoek naar wat gezond eten precies is. Een quiz, een bananenrap of fruitsalade met discodruiven: nu weten ze écht wat er in de brooddoos moet.