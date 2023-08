Werken zijn pas gestart, maar twee buren trekken alsnog naar rechter: wordt werf aan brug over E40 stilgelegd?

Bijna jaar na datum, maar nieuwe fietsbrug over R4 in Mariakerke nu toch geopend

Goed nieuws voor de leerlingen van het VISO in Mariakerke: de fietsbrug over de R4 is donderdag eindelijk geopend. Voor automobilisten wacht in de nacht van donderdag op vrijdag wel nog hinder. Dan is de ringweg rond Gent onderbroken ter hoogte van de Industrieweg.