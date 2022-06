Werken Wonderwoud over een jaar van start: “Blij dat we terug stappen vooruit kunnen zetten”

Het was even onzeker of het Wonderwoud er zou komen. Het Agentschap Natuur en Bos zette de 2,5 miljoen euro investeringen plots on hold. Het agentschap wou nagaan of het niet goedkoper kon, waarop zowel de Stad Gent als de gemeente Lochristi furieus reageerden. Gents schepen Astrid De Bruycker (Vooruit) en Fréderic Droesbeke (Open VLD) uit Lochristi schreven een brief aan het kabinet-Demir, die enkele weken later liet weten dat er toch budget was.