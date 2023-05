Werken aan Verapazbrug lopen klein jaar vertraging op: “12.000 ton extra zand nodig”

NET OPEN. Peruviaans-Ja­pans restaurant geopend in Gent: “We willen binnen het jaar in Gault&Millau staan”

In Brussel en Antwerpen had je al een Peruviaans-Japans restaurant, maar in Gent nog niet. Dimitri Deman (38) en Reinout Bevernage (33) brengen daar verandering in met ‘Mochica’. “Ik heb wekenlang in Peru rondgereisd om me te verdiepen in de typische smaken”, zegt Dimitri, die destijds nochtans een heel andere carrière voor ogen had. Zijn ambities liggen alvast hoog.