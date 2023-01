Werken aan Gentbruggebrug moeten stilgelegd worden na uitspraak rechter: “Morgenavond gaat de brug opnieuw open”

Gent Verdachten van steekpar­tij in Balie­straat blijven maand langer in de cel: “Slachtof­fer verkeerde in levensge­vaar”

In de Baliestraat in Gent raakte begin december een 51-jarige man levensgevaarlijk gewond bij een steekpartij in een woning. Drie verdachten werden vervolgens aangehouden. De raadkamer verlengde woensdag hun aanhouding met minstens een maand. Volgens bronnen situeerde het incident zich in het drugsmilieu.

11 januari