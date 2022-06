Werken aan Gent-Sint-Pieters opnieuw gestart

Oost-Vlaanderen Federale politie neemt tijdens huiszoe­king zilveren en gouden munten, cryptocurr­en­cy en voor het eerst ook NFT’s in beslag: “Trachten verdachten maximaal ‘te plukken’”

De federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen heeft in het kader van een financieel dossier bij twee huiszoekingen een grote hoeveelheid zilveren en gouden munten, cryptocurrency en non-fungible tokens (NFT’s) in beslag genomen. Het gaat om een totale waarde van meer dan 547.000 euro. “Het is de eerste keer dat er in België NFT’s in beslag worden genomen", aldus de federale politie.

7 juni