Werken aan drukke steenweg in Wondelgem wekken wrevel op, Stad Gent past knip aan

GENT “Stop de uitverkoop van stadsgron­den”: protest aan hof van beroep voor 450 hectare grond

Een twintigtal manifestanten verzamelde op dinsdag aan de schaduw van een gigantische Vrouwe Justitia aan het hof van beroep. Aanleiding is de rechtszaak tegen KatoenNatie, dat 450 hectare landbouwgrond kocht van de stad Gent. Volgens de actievoerders is dat onrechtstreekse subsidiëring van bedrijven, of de rechter volgt is nog maar de vraag.

13 september