Werken aan Antwerpsesteenweg gaan nieuwe fase in: vaste verkeerslichten verdwijnen

GENT "Fallussen zijn overal, dat staat als een paal boven water": tentoon­stel­ling 'Phallus' opent in Gents Universi­teits­mu­se­um

Zélden was er over een tentoonstelling in Gent zoveel te doen als over ‘Phallus: Norm en Vorm’. De tijdelijke expo kijkt letterlijk naar beneden. Over piemels in de wetenschap, piemels in de kunst en piemels in vraag stellen. Maakt de fallus de man en wat maakt hem (niet) bijzonder? “Eigenlijk is het ook een dagelijks gebruiksobject”. Wij gingen al eens kijken.

23 maart