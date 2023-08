Werfkraan omgevallen in Gent, gebouw en wagen zwaar beschadigd: “Ik dacht dat mijn woning ging instorten”

Het was omstreeks 7.30 dat Bart Vermeiren opgeschrikt werd door zwaar kabaal. “Ze hadden een betonnen plaat laten vallen. Maar het geluid bleef maar duren. Op een gegeven moment wist ik het zeker: mijn huis gaat instorten”, vertelt de buurman nog onder de indruk. De 30-meter hoge kraan viel om en belandde dwars over de werf van ABC, een sociale woonmaatschappij. Barts woning bleef als bij wonder gespaard, net als het aanpalende appartementsgebouw.

Wagen zwaar beschadigd

Even was er paniek, toen kort na het incident de bestuurder van de kraan, die het gevaarte met een afstandsbediening bestuurde, spoorloos verdwenen was. Er werd gevreesd dat hij gewond was, of erger, maar hij bleek in shock te zijn en had zich ergens afgezonderd. Maandag en dinsdag zal er bekeken worden hoe de situatie opgelost zal worden. Vermoedelijk zal een mobiele kraan ter plaatse komen om het neergestorte gevaarte uit het water en van de werf te halen. “Dat zal geen eenvoudige klus zijn”, vertelt een van de werkmannen, “want we moeten rekening houden met enkele gasleidingen die hier onder de grond zitten. Die mogen niet overbelast worden.” De kraan blijft maandag nog zeker liggen waar ze nu ligt en zal ten vroegste dinsdagavond getakeld worden.