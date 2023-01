Werf Coupure Rechts ligt stil door boomwortels. “Riolering ligt niet zoals op de plannen was aangegeven”

De Coupure Rechts was berucht voor z’n slechte kasseistenen met uitgesleten tramsporen, nog erger dan die in de Veldstraat. In september startte de lang verwachte heraanleg van de straat, tussen de Rozemarijbrug en de Contributiestraat, en die werken zouden een jaar duren. Maar dat zal dus langer worden, want er wordt al enkele weken niet meer gewerkt op de werf. Reden: boomwortels.

Beschermd

De statige linden en platanen langs het water zijn officieel beschermd, en moeten de werkzaamheden dus overleven. Speciaal voor die bomen is ook in het ontwerp van de nieuwe straat rekening gehouden met hun kwetsbaarheid. Parkeren tussen de bomen zal niet meer mogen, om de wortels te beschermen. Dat kost de straat wel 50 parkeerplaatsen . Het nieuwe fietspad tussen de bomen en het water zal ‘zwevend’ zijn, op palen gebouwd, al zal dat niet zichtbaar zijn. Hetzelfde voor de tramhalte in de straat.

De aanleg van het fietspad kan na de kerstvakantie starten. Maar wat betreft de rioleringen, zit de aannemer met de handen in het haar. Het werd al geen gescheiden riolering - apart voor regen- en afvalwater - omdat daar gewoon geen plaats voor is. Maar zelfs nu blijft het een probleem. “De werken waren wel degelijk goed voorbereid”, zegt schepen van openbare werken Filip Watteeuw. “Maar nu blijkt dat de wortels van die bomen meer vergroeid zijn met de huidige riolering dan was ingeschat. Dat komt ook omdat die riolering niet ligt waar ze volgens de kaarten zou moeten liggen. Dat is op wel meer plaatsen zo, dat de plannen niet overeenkomen met wat er in de ondergrond zit, maar dat is dus - zeker hier - problematisch. We moeten nu op zoek naar een andere oplossing voor die riolering, en dat vergt enige studiewerk en dus tijd. Een oplossing is er dus nog niet.”