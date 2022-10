Wereldrecordpoging ‘De Langste Wachtrij’ in Coyendanspark: “Schandalig dat velen in ons land niet de hulp krijgen die ze verdienen”

GentOp 6 oktober wordt in het Coyendanspark een opmerkelijke wereldrecordpoging ondernomen, namelijk die van ‘de langste wachtrij’. Het is een ludieke actie, met een doodserieuze boodschap. “Wij geven een gezicht aan al diegenen die vandaag de dag niet de hulp krijgen die ze verdienen, maar die er wel ellenlang op zitten te wachten.”

‘De Langste Wachtrij’ is een initiatief van SAAMO Gent vzw, Mobiele werkers geestelijke gezondheidszorg (PAKT) en de Dienst Outreachend Werk van Stad Gent. Het is een actie die een gezicht moet geven aan de duizenden Belgen die vandaag de dag (hopeloos) aan het wachten zijn op broodnodige hulp.

Wachten, wachten

“We moeten tegenwoordig zoveel wachten. We wachten op de trein die vaak te laat is, op een nieuwe auto waarvoor er geen onderdelen zijn. Op sommige luxe-uurwerken moet je zelfs tien jaar wachten. Ambetant, maar nog erger wordt het als je wacht op broodnodige hulp die niet komt. Zoals tien jaar wachten op een sociale woning. Dat geldt ondertussen al voor meer dan 180.000 mensen. Of gespecialiseerde hulp of een persoonlijk assistentiebudget waar 6.113 kinderen en jongeren op wachten. Om nog maar te zwijgen van de nood aan geestelijke gezondheidszorg.”

Die wachtrijen zijn onzichtbaar. “Maar om hen die in die wachtrij staan een smoel te geven, organiseren we dit initiatief. Omdat we het schandalig vinden dat zoveel mensen in een welvarend land niet de hulp krijgen waar ze recht op hebben. En om al die mensen een hart onder de riem te steken. Omdat wij hen niet vergeten. Opdat de overheid hen niet mág vergeten.”

Wereldrecord verbreken

Op 6 oktober wordt er verzameld op de Kouter om 17 uur, de recordpoging zelf gaat door in het Coyendanspark. Er wordt een ‘plezante wereldrecordpoging’ ondernomen waar ‘alles in het honderd zal lopen’. Collectief Verhalen en Discobar Sabrina zijn de ceremoniemeesters van dienst. Het vorige wereldrecord staat op naam van UNICEF. 756 mensen stonden op Wereldwaterdag te wachten voor een toilet in Brussel. “Hoe sympathiek we deze actie ook vinden, wij kunnen beter met al die mensen op een wachtlijst. Met humor, wachtmuziekjes en een prijs voor de langst wachtende! Wacht maar!”

