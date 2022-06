Wereldrecordpoging aan het Houtdok picknicken met zo veel mogelijk nationaliteiten: “Samen aan tafel zitten, dat is een basisrecht”

Gent RESTOTIP. Sgol: Italiaans op je bord in de schaduw van de Belfortto­ren

Een nieuwe zaak in het hart van Gent? Dat moet snel worden uitgetest. En dus trokken we redactiegewijs richting heropende zaak onder de Stadshal. Sgol heet die voortaan, en ze is in handen van Bertrand Flamang van Gent Jazz. Italiaans, zo klinkt het concept. De zon die we op het terras kregen, had alvast Italiaanse allures.

18 juni