Werelddierendag: dit zijn de bekendste huisdieren van Gent

GentEr wonen heel wat bekende Vlamingen in Gent, maar wist je dat er ook bekende dieren? Op Werelddierendag zetten we ze meer dan graag in de kijker. Zo is er Pino, de ooievaar die al meer dan 15 jaar elk jaar op dezelfde lantaarnpaal landt in Nieuw Gent. Of Kroketje, de kat die colleges volgt aan de Coupure.

Aldo Rossi

Katten zijn zwervers van nature, maar Aldo Rossi gaat een stapje verder. De roste kater woont in het Groot Begijnhof met zijn baasjes, maar gaat regelmatig op wandel. Ga je vaak op café in het centrum, dan is de kans groot dat je hem daar al gezien hebt, op een barkruk of de schoot van een klant. Al vonden Paul en Sofie – de baasjes van Aldo – hem ook al terug in de cinema, het Glazen straatje, achter de balie van het Gravensteen, de Bourgoyen en het Design Museum.

Volledig scherm Kater Aldo. © Jill Dhondt

Kroketje

Nog een bekende kat in Gent, of toch bekend voor de bezoekers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen op de Coupure: Kroketje. De gestreepte kat woont vlakbij de campus en gaat daar continu op bezoek. Het dier wandelt door de gangen, de kantine en de aula’s tijdens de lessen en de examens, waardoor de studenten en het personeel het intussen goed kennen.

Volledig scherm Het UGent-sjaaltje dat iemand speciaal voor Kroketje maakte, is helaas alweer verloren geraakt. © rv

Pino

Al meer dan 15 jaar heeft Nieuw Gent een bijzondere mascotte: een ooievaar. ‘Pino’ doopten de buurtbewoners hem. Elk jaar strijkt het dier rond dezelfde periode neer op zijn favoriete lantaarnpaal op het Rerum Novarumplein, om dan enkele weken of zelfs langer in de wijk rond te hangen. Elk jaar leggen enkele bewoners hun centen samen om eten te kopen voor hun gevleugelde vriend – blijkbaar is Pino verzot op gehaktballen. Of het effectief elk jaar om dezelfde ooievaar gaat is niet met zekerheid te zeggen, maar de kans is groot. Ooievaars houden graag vast aan hun gewoontes en zijn honkvast. Bovendien kan zo’n beest tot 30 jaar oud worden.

Volledig scherm Pino, de ooievaar van Nieuw Gent. © Wannes Nimmegeers

Suzy

Ga je regelmatig een pintje drinken in café Gitane in de Meerseniersstraat? Of wandel je daar regelmatig voorbij? Dan heb je ongetwijfeld al Suzy gezien, de hond van het café die zelfs haar eigen Instagrampagina heeft. De viervoeter ligt veelal in de vitrine of slentert wat rond tussen de tafels, op zoek naar een vriendelijke streel.

Volledig scherm Suzy van café Gitane. © @suzydustybun

Guinness

Heel wat Gentenaars gaan naar Patrick Foleys voor de volumineuze burgers, maar een aantal van hen gaan voor de huiskat. Die zit regelmatig op een barkruk tussen het volk, of op tafel naast een pint. “Op een dag stond ze hier en ze is nooit meer weggegaan”, volgens kok Joan. “We hebben haar dan maar gechipt en een naam gegeven. Waarom Guinness? Omdat ze volledig zwart is met een wit vlekje, zoals een Guinness volledig zwart is met een witte kraag.”

Volledig scherm Huiskat Guinness geniet mee van een sportwedstrijd op het grote scherm. © Lynn Ide.

Boris

Een kat die je waarschijnlijk nog nooit in het echt hebt gezien, maar toch heel gekend is, dat is de kat van Stephanie D’Hose: Boris. De voorzitter van de senaat post regelmatig foto’s van haar harige vriend en durft hem af en toe ook accessoires toe te meten. Zoals een driekleurig strikje op de Nationale Feestdag.

Tika

Heb je ooit al in de krant gestaan? Dan is de kans groot dat je Tika kent, de hond van onze huisfotograaf Wannes Nimmegeers. De Border Collie gaat regelmatig mee op pad. Zolang ze mag crossen achteraf, wacht ze altijd geduldig af terwijl haar baasje foto’s neemt. De streeltjes van Wannes zijn collega’s neemt ze er graag bij.

Volledig scherm Tika in het Gentse stadhuis met journalist Sabine Van Damme. © Wannes Nimmegeers

