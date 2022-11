Welkom in The Corner House, Vlaanderens laatste nachtrestaurant: “Hier moet je drie dingen goed kunnen: horen, zien én zwijgen”

Gent Doe eens zot: kleding­merk Negenduust laat hele dag gratis (échte) Negenduust-tat­toos zetten

Negenduust. Het postnummer en het dialect in één. Wie écht zot is van Gent, kan op 3 december gratis een echte Negenduust-tattoo laten zetten, in Gent uiteraard.

