Welke crisis? Voor een tafel in een van de betere Gentse restaurants moet je weken op voorhand reserveren

Dat je lang moet zoeken naar een tafeltje voor komende zaterdag, dat is te verwachten. Maar dat je weken of zelfs maanden moet wachten voor je een vrij plekje vindt in het weekend, dat is opvallend in crisistijden. Bij Nonam moet je wachten tot 5 november als je op zaterdag wil langskomen, bij Talloor d’Or tot 3 december en bij Karel de Stoute tot 10 december. Bij restaurants zoals Bar Bask en Door 73 zijn er gewoon geen zaterdagen meer vrij dit jaar.