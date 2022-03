Wél pleuje! Het wereldkampioenschap ‘papieren vliegtuigjes’ komt naar Gent

Officieel heet het ‘Red Bull Paper Wings’, het officiële wereldkampioenschap papieren vliegtuigjes. Er zijn twee disciplines: een zelfgemaakt papieren vliegtuigje het ‘langst door de lucht laten zweven’, ‘de langste afstand’ afleggen. Dat is waar het bij Red Bull Paper Wings om draait. Eén van de vier ‘Qualiflyers’ vindt plaats in Kunstencentrum Vooruit. De nationale finale wordt later dit jaar gevlogen. De inzet? Een plek in de wereldfinale in de iconische Hangar-7 in Oostenrijk én een unieke flying experience met de beroemde Flying Bulls.

Het concept van Red Bull Paper Wings is simpel. Je vouwt een vliegtuigje van een vel A4-papier en kan daarmee, per Qualiflyer, deelnemen in twee disciplines: Longest Distance en Longest Airtime. De deelnemers die hun vliegtuigjes het verst gooien en diegenen die hun vliegtuigje het langst in de lucht laten zweven, stoten door naar de nationale finale. Behalve in Gent op 30 maart, zijn er ook nog qualificaties in Louvain-la-Neuve (14/3), Brussel (21/3), en Leuven (29/3).

Wie een gooi wil doen naar een plek in de Belgische finale kan dat tijdens de Qualiflyer op 30 maart vanaf 12.30 uur in Kunstencentrum Vooruit in Gent. Inschrijven kan op www.redbullpaperwings.com.