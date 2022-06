Wel degelijk een verband tussen aanranding 14-jarig meisje en zelfdoding: zaak van zedenfeiten op Westerbegraafplaats mogelijk naar assisen

GentDe zaak rond de zedenfeiten op de Westerbegraafplaats in Gent in mei 2021, waarbij het 14-jarige slachtoffer na de feiten uit het leven stapte, moet voor een hof van assisen behandeld worden omdat er een causaal verband is tussen de aanranding en de zelfdoding. Dat oordeelt de Gentse correctionele rechtbank, die zich onbevoegd verklaarde om uitspraak te doen over de twee meerderjarige beklaagden. De verdediging laat alvast weten dat ze in beroep gaat tegen het vonnis.

De feiten vonden plaats op 15 mei 2021 op de Westerbegraafplaats in Gent. Het meisje van 14 werd aangerand en beelden ervan werden via sociale media verspreid. Het slachtoffer zou de beelden gezien hebben en stapte vier dagen na de feiten uit het leven.

Vijf verdachten

De politie kon vijf verdachten oppakken. Het ging om drie minderjarigen en twee meerderjarigen. De twee meerderjarige verdachten werden aangehouden op verdenking van verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en het nemen of verspreiden van beelden van een persoon die een expliciete seksuele daad stelt en van wie de persoonlijke levenssfeer geschonden kan worden, maar de raadkamer verwees hen alleen voor aanranding van de eerbaarheid. De drie minderjarige verdachten werden naar de jeugdrechtbank verwezen.

Er waren volgens het onderzoek geen aanwijzingen dat er sprake was van een groepsverkrachting op het kerkhof en er werd volgens de raadkamer geen rechtstreeks verband aangetoond tussen de feiten en de zelfdoding. De rechtbank gaf bij de inleiding van de zaak in maart echter aan dat de twee meerderjarigen zich ook moesten verdedigen voor de eventuele verzwarende omstandigheid van de dood van het slachtoffer.

Het openbaar ministerie vorderde voor de twee meerderjarigen een celstraf met probatie-uitstel. Voor de 20-jarige verdachte ging het om achttien maanden en voor de 19-jarige verdachte om twee jaar. Volgens de aanklager was een rechtstreeks verband tussen de feiten en de zelfdoding ook niet aan te tonen en de verdediging pleitte dat het meisje ook voor de feiten zwarte gedachten zou gehad hebben.

Causaal verband

De rechtbank oordeelde donderdag dat er echter wel een causaal verband is tussen de aanranding en de zelfdoding en verklaarde zich daarom onbevoegd. “Wij zijn absoluut tevreden met wat de Gentse rechtbank beslist heeft”, zegt Stephen Schellinck, advocaat van de familie van het slachtoffer. “Wij waren al van mening dat er een verband was, en dat is nu door de rechtbank bevestigd. Voor de familie van het meisje is dat een enorme erkenning.”

“De rechtbank heeft zich gesteund op twee belangrijke elementen in het dossier”, gaat Schellinck voort. “Enerzijds de berichten die het meisje nog stuurde na de feiten naar enkele van haar vrienden. Daarin schreef ze dat de feiten de druppel waren. Dat ze niet meer wou leven door wat er was gebeurd. Anderzijds kenden de twee meerderjarige verdachten haar al op voorhand. Ze waren goed bevriend met haar en wisten dat ze het mentaal heel moeilijk had. Ze was kwetsbaar. Op het moment van de feiten hebben de twee beklaagden daar misbruik van gemaakt, met alle gevolgen van dien.”

Doordat de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard, zal de zaak voor het Gentse hof van assisen moeten worden bepleit. Maar de verdediging laat weten dat ze in beroep gaat tegen het vonnis. Raan Colman, de advocaat van een van de verdachten, is het namelijk oneens met de beslissing van de correctionele rechtbank om de zaak te herkwalificeren. “Wij gaan in beroep omdat de juridische analyse niet klopt. Er is volgens ons geen oorzakelijk verband tussen de wanhoopsdaad van het meisje en de feiten, want er waren voordien al pogingen. Het is bijzonder schrijnend dat de vader van het meisje geen onmiddellijke hulp kon vinden binnen de jeugdpsychiatrie. Deze zaak toont aan dat we op vlak van psychiatrische hulpverlening nog serieuze stappen moeten zetten in dit land.”

Meeslepen door groepsdynamiek

De advocaat laat nog weten dat zijn cliënt zwaar is aangeslagen door de beslissing. “Hij heeft dit uiteraard nooit gewild. Hij heeft zich tijdens de feiten te veel laten meeslepen door een onwenselijke groepsdynamiek. Het was dan nog een van de minderjarigen die het voortouw nam. Mijn cliënt staat sociaal en intellectueel niet in sterke schoenen en kon nooit inschatten wat de gevolgen van zijn daden waren”, besluit Colman.

Als ook het hof van beroep een verband ziet tussen de aanranding en de zelfdoding van het veertienjarig meisje, moet de zaak weliswaar nog voor Hof van Cassatie worden gebracht, dat bekijkt of de rechtszaak correct is toegepast. Zo kan het proces mogelijk pas binnen twee jaar van start gaan in het hof van assisen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

