Wekelijkse markt in Ledeberg oogt steeds leger. Wat is er aan de hand? “Tijdens de herfst blijven veel marktkramers weg”

Gent Kleine Levi in tranen door hooliganis­me tijdens ‘Slag om Vlaanderen’, maar nu geëerd door KAA Gent: “Levi is nen Buffalo”

“Levi is nen Buffalo.” Met die mooie woorden eert KAA Gent de jonge supporter die tijdens de match KAA Gent - Club Brugge volledig van zijn melk was. Hooligans gooiden vuurwerk op het veld en het kwam tot opstootjes. Met een exclusieve rondleiding in de Ghelamco Arena toonde KAA Gent “wat voetbal écht is”.

19 november