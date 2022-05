Wegpiraat (60) pleegt verscheidene verkeersinbreuken om snel bij zieke dochtertje te geraken

GENT/OOSTAKKER Oostakker­se school krijgt in de prijzen op Accent Innovatie­cam­pus voor ‘rioolrat­ten’

GO! Campus Impuls uit Oostakker, een school waar voornamelijk kinderen met autismespectrumstoornis les volgen, viel op woensdag in de prijzen op de Innovatiecampus-wedstrijd. De leerlingen maakten een verbetering op ‘rioolratten’, dat zijn camera’s die beelden maken in buizen.

28 april