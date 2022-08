Wegdromen bij vertelsels en muziek: Bijloke Wonderland opent dit weekend weer de deuren

Gent Waar vroeger zalfjes en pijnstil­lers lagen, vind je nu zeldzame bieren: Bart (46) vormt 120 jaar oude apotheek om tot bierwinkel

In de Louis Vanhouttestraat in Gentbrugge is een prachtige, nieuwe bierwinkel geopend. Meer dan 120 jaar was hier een apotheek gevestigd en dat is tot op vandaag zichtbaar. Bart Peirs (46) liet de toog, de oude flesjes en de rekken staan en vulde ze met speciale bieren, vooral uit het buitenland.

