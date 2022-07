Weesfietsenactie aan Sint-Pietersstation: binnen één week worden fietsen verwijderd

Gent Baudelo­park officieel heropend: “Welkom aan de nieuwe Gentse Rivièra”

Het Baudelopark is eindelijk weer open, na twee jaar werken. Het is niet alleen groter dan ervoor, het is ook veel gezelliger. Geen drassig pad meer in het midden, maar subtielere paden, meer groen en een prachtige kade aan het water. Schepen Astrid De Bruycker sprak van een ‘nieuwe Gentse Rivièra’ bij de inhuldiging op zondag. “Het is nog niet volledig klaar, na de Gentse Feesten werken we het verder af.”

