Weerspannige twintiger krijgt 50 uur werkstraf, betrokken agenten krijgen 250 euro schadevergoeding

De feiten speelden zich af op zaterdag 29 mei 2021. De heisa ontstond omdat de dronken man doorweekt was nadat hij gezwommen had aan de Graslei. Een taxichauffeur weigerde hem mee te nemen waarop een luidruchtige ruzie ontstond.

De procureur gaf tijdens de zitting in september het verdere relaas van de feiten. “Zijn vrienden trachtten hem tot bedaren te brengen, maar er was geen beginnen aan. De politie werd erbij gehaald, maar ook zij konden hem niet kalmeren. Ze wilden hem meenemen naar het politiebureau om daar wat af te koelen. Dit was echter niet naar de zin van de beklaagde die luid begon te roepen dat de politie hem viseerde omdat hij zwart was. Op een bepaald moment moesten maar liefst vijf politiemensen hem in bedwang houden. Twee agenten raakten daarbij gewond en hadden kneuzingen over het hele lichaam. Eén inspecteur liep tijdens het incident ook een kwetsuur op aan de pols. Beide politiemensen waren twee dagen arbeidsongeschikt.”