WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend in Gent

Gent Man die stiekem vrouwen in kleedhok­jes filmde levenslang gedeelte­lijk verlamd na val in douche

“Gaan zwemmen met mijn kindje, dat lukt niet meer. Ik heb te veel schrik dat ik begluurd ga worden.” De impact op een jonge mama is groot, nadat ze het slachtoffer werd van voyeurisme. De dader kon uiteindelijk gevat worden, maar het onderzoek sleepte langer aan dan gepland. De man gleed namelijk uit in de douche, waarna hij in coma belandde en nu levenslang gedeeltelijk verlamd is.

27 januari