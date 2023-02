WEERBERICHT. Zwaarbewolkte ochtend en lichte regen in Gent

GENT DE ZAAK JESPERS. Gevallen onderzoeks­rech­ter trouwt in gevangenis, maar komt zo weer in de problemen: “76 miljoen? Er staat maar 23.000 frank op mijn rekening”

Na het arrest in het assisenproces werd het niet stil rond de gevallen onderzoeksrechter Guy Jespers. Vijf weken later trouwden hij en zijn minnares Ghislaine Clyncke in de Gentse gevangenis. Hoe ze elkaar leerden kennen, is al een verhaal op zich. Jespers werd in de gevangenis fout behandeld, waardoor hij al na 2,5 jaar als ‘een plant’ vrijkwam. En Clyncke zat in 1983 op haar beurt zeven maanden in de cel, met dank aan alweer een ‘foute vriend’ die haar man leerde kennen achter de tralies.

4 februari