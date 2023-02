WEERBERICHT. Zo goed als heldere ochtend in Gent

GENT/LEDEBERG Woonzorg­cen­trum ‘De Vijvers’ blaast 25 kaarsjes uit met muzikaal bezoek

Hoog bezoek in woonzorgcentrum ‘De Vijvers’ in Ledeberg! Koen Crucke en Wim Claeys kwamen letterlijk over de rode loper om de 25ste verjaardag van de werking te vieren. ‘De Vijvers’ was het eerste van 5 ‘rusthuizen’ van de stad dat volledig getransformeerd werd, OCMW-voorzitter Rudy Coddens was er een kwarteeuw geleden ook al bij.

