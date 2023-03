WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Gent

Dan toch nog tijdig een fiets- en wandelpad aan nooddorp voor Oekraïners

Volgende week starten in de Eikstraat in Oostakker werken om er een fiets- en wandelpad aan te leggen. Dat zou dan klaar zijn tegen april, wanneer de eerste Oekraïense vluchtelingen hun intrek zullen nemen in het nooddorp daar.