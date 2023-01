WEERBERICHT: Kans op bewolking vanochtend in Gent

Gent Deze post zal niet op tijd aankomen: vrachtwa­gen van bpost belandt in de gracht naast Industrie­weg

Langs de Industrieweg in Gent is donderdagnamiddag een opmerkelijk ongeval gebeurd. Een vrachtwagen van bpost week om nog onduidelijk oorzaak van de rijbaan af en kwam vervolgens in de gracht terecht.

26 januari