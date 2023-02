WEERBERICHT. In Gent overwegend bewolkt weer vanochtend

Gent Gentse club organi­seert FC De Kampioenen-feest­je: “Niet verkleed, geen toegang”

In de A.M. Club in Gent vieren ze carnaval op een bijzondere manier. Op 18 februari organiseert de club namelijk een FC De Kampioenen-feestje. Verkleden in je favoriete personage is verplicht om binnen te geraken.

