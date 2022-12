WEERBERICHT. In Gent kans op lichte regen en bewolking vanochtend

Gent Op naar een veiligere R4 in Sint-Kruis-Win­kel: vergunning voor wegenwer­ken aange­vraagd

In 2024 moeten de werken aan de R4 in Sint-Kruis-Winkel starten. De plannen liggen klaar, en nu is ook de vergunning aangevraagd. Wie dat wenst kan nog tot donderdag 19 januari een bewaar indienen. Daarna is het aan de Vlaamse overheid om te beslissen over de vergunning er komt.

27 december