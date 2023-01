WEERBERICHT. In Gent bewolking vanochtend

Gent “Wordt u binnenkort verdedigd in de rechtbank door een robot?” Advocaten­kan­toor Intolaw onderzoekt rol van artifi­ciële intelligen­tie (AI) in advocatuur

Artificiële intelligentie (AI) is een nieuwe vorm van software die de menselijke intelligentie nabootst om taken uit te voeren, maar dan sneller en vaak preciezer. AI is intussen overal om ons heen te bespeuren, en dat zal de komende jaren alleen maar meer het geval zijn. Bedrijven zijn dan ook naarstig op zoek naar manieren om die software te implementeren in hun werking. Dat gebeurt ook in sectoren die er in de eerste plaats niet meteen aan te linken zijn, zoals de advocatuur.

27 januari