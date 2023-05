WEER. Vanochtend kans op lichte regen en bewolking in Gent

NET OPEN. Café aan Stadshal trekt meteen vol terras: “Ideale locatie voor trouwrecep­ties”

Het hoekpand aan Klein Turkije, in de schaduw van de Stadshal, is open. Ooit zat daar koffiebranderij De Draak, vandaag is Publika een nieuwe hotspot in Gent. Een stadscafé in de eerste plaats, met boven een prachtige eventlocatie. Brouwerij Omer Vander Ghinste is eigenaar van het pand en verbouwde het grondig. Evenementenbureau Lucky Lemon baat de zaak uit.