WEER. Vanochtend bewolkt weer in Gent

Van nieuw pilootpro­ject op OCMW-grond tot droogtebe­strij­ding in Parkbos: dit is de visie van de Stad Gent op landbouw

Waar moet het heen met de landbouw in Gent? Over die vraag heeft de stad zich samen met de boeren gebogen. Tussen de velden, op de plukboerderij Goedinge in Afsnee, is nu een nieuw plan voorgesteld. Of hoe een omstreden verkoop van 450 hectare grond door de Stad Gent aan Fernand Huts de zaken op scherp stelde.