Weer pech voor Monterey: kiosk Citadelpark wordt gerenoveerd, dus geen zomerbar

GentGoed én slecht nieuws uit het Citadelpark. Het ziet ernaar uit dat de langverwachte renovatie van de kiosk in het park deze zomer eindelijk van start gaat. Dat wil ook zeggen dat Zomerbar Monterey opnieuw met de gebakken peren zit. Geen zomerbar in het Citadelpark voor hen, maar ze bekijken het positief. “Het gebruiken van verwaarloosd erfgoed kan dus verder verval tegengaan.”

Cultuurplatform Monterey startte in 2018 met hun project: het onder de aandacht brengen van de intussen 138 jaar oude verwaarloosde kiosk in het Citadelpark. Ze knapten het gebouwtje op, en zouden er concerten organiseren, met een zomerbar errond. Dat was het plan. Maar de voorbije jaren hebben ze vooral veel tegenslag gekend. Twee jaar geleden kon Monterey pas met enkele maanden vertraging opengaan omdat er maar geen groen licht kwam van het stadsbestuur. Vorige zomer gooide niet alleen corona roet in het eten, maar ook een zieke kastanjeboom die dreigde om te vallen. Die werd gelukkig vrij snel onder handen genomen door de Groendienst, waarna Monterey alsnog kon starten.

Stellingen

“Dit jaar waren we klaar voor een vliegende start, en een zomer vol cultuur met een terras onder de bomen", zegt Emile De Schryver, coördinator bij Freehouse vzw dat Monterey organiseert. “Derde keer, goede keer, dachten we. Niet dus. Dit jaar zullen we het volledige seizoen moeten overslaan. Naar alle waarschijnlijkheid staat onze kiosk deze zomer in de stellingen. Geen gezellig terras dus, en concerten zullen al helemaal niet kunnen. De werkzaamheden worden deze lente gegund, waarna het de bedoeling is van het stadsbestuur om de renovatiewerken snel te laten aanvatten.“

Volledig scherm De kiosk in het Citadelpark in zijn oorspronkelijke staat, met het beeld van Erato er bovenop, in lang vervlogen tijden © RV / Beeldbank stad Gent

“Uiteraard is het heel erg jammer dat wij dit jaar niks kunnen doen in het Citadelpark", vindt Emile. “Maar anderzijds vinden we dit ook positief nieuws. Toen we met ons project startten in 2018 was het onze vooral de bedoeling om de aandacht te vestigen op dit verwaarloosde stukje erfgoed. De kiosk wacht al enkele decennia op een broodnodige renovatie, en we zijn dan ook trots dat mede door ons project de zaken nu in een stroomversnelling terechtkomen. Dit toont aan dat het gebruiken en benutten van leegstaand of verwaarloosd erfgoed verder verval kan tegengaan.”

Slotklooster

Wanneer de werken afgerond zullen zijn, is nog onduidelijk. De komende jaren staat ook de volledige heraanleg van het Citadelpark op de planning. Onder meer de paden worden aangepakt, en de betonnen vloerplaat naast het Kuipke gaat weg. “Wij hopen alleszins om volgend jaar wel opnieuw een volwaardig programma te kunnen aanbieden, in een gerenoveerde kiosk uitgerust met de nodige faciliteiten”, zegt Emile. “En deze zomer verhuizen we een groot deel van onze activiteiten naar ons ander ‘invullingsproject’ in het oude slotklooster. Wie dus een concertje, openluchtfilm, of expositie wil bijwonen, kan daarvoor vanaf 6 mei terecht bij ‘Theresia’ in het oude slotklooster in de Theresianenstraat.”

Volledig scherm Schepen Watteeuw, schepen Storms en minister Diependaele bij de te renoveren muziekkiosk in het Citadelpark © VDS