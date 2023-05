WEER. Overwegend bewolkt weer in Gent vanochtend

“Techno, queer en participa­tie”: dit is het nieuwe seizoen van Opera Ballet Vlaanderen

Het publiek van de toekomst. Of van vandaag, liever. Dat is wat Opera Ballet Vlaanderen in de opera’s van Antwerpen en Gent wil aantrekken het komende seizoen. Met een queer koor, een techno-ballet en een interactief muziektheater door niet-professionele dansers ziet het programma er opvallend vernieuwend uit. “Als we enkel nog traditionele, Italiaanse opera programmeren, missen we veel kansen. Ons nieuw publiek zijn mensen die deze week naar een balletvoorstelling komen en volgende week gaan feesten op Tomorrowland.”