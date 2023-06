WEER. Kans op helder weer vanochtend in Gent

Jurgen Demesmae­ker is schuldig bevonden aan de moord met voorbedach­te rade op Ilse Uyt­tersprot: “Hij had genoeg tijd om zich te herpakken, maar dat heeft hij niet gedaan"

In het Gentse assisenhof is Jurgen Demesmaeker (52) schuldig verklaard aan moord op ex-burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot. De jury oordeelde dat hij Uyttersprot met voorbedachte rade gedood heeft. Zelf stelde hij dat hij handelde in een opwelling. De nabestaanden van Uyttersprot zijn opgelucht na de uitspraak. “Wij waren er altijd van overtuigd dat er sprake was van voorbedachtheid. De jury is gelukkig ook niet in zijn leugens getrapt.” Herlees alle pleidooien en de motivering van het arrest in onze liveblog hieronder.