WEER. In Gent heldere ochtend

Rechter mag aanblijven in rechtszaak tegen Schild & Vrienden: wrakings­ver­zoek van Jihad Van Puymbroeck van tafel geveegd

De rechter in de strafzaak tegen Schild & Vrienden zal de zittingen mogen leiden. Dat heeft het hof van beroep donderdag beslist. Jihad Van Puymbroeck, één van de burgerlijke partijen in de zaak, voerde aan dat de rechter partijdig was, maar dat werd van tafel geveegd.