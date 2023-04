WEER. In Gent heldere ochtend

Stichtte moeder van vier opzette­lijk brand in apparte­ments­ge­bouw van haar vader? “Haar eigen kinderen waren op dat moment in het gebouw”

Een 33-jarige moeder van vier kinderen wordt ervan verdacht brand te hebben gesticht in de kelder van het appartementsgebouw van haar vader. Dat zij de verantwoordelijk is voor de brand, daar is iedereen het over eens, maar volgens haar advocaat had ze nooit die intentie.