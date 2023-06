WEER. Helder weer in Gent vanochtend

100 activisten organise­ren ‘trage mars’ in Gent als protest tegen subsidies voor fossiele brandstof­fen

Zo'n 100 activisten demonstreren momenteel in Gent tegen subsidies voor fossiele brandstoffen. Het gaat om een ‘trage mars’ georganiseerd door Extinction Rebellion Gent: “Ondanks het bewustzijn dat we moeten afstappen van deze energiebronnen, blijven gas en olie het meest winstgevend en zullen deze bedrijven geen stappen nemen in een andere richting”, zeggen de activisten.