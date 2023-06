WEER. Helder weer in Gent vanochtend

Klaar voor de Gentse Feesten? Van Kamping Kitsch tot de Reus van Eli De Rijck en van een openings­act met water tot een slot zonder Raymond

Nog iets meer dan 30 keer slapen en de stad verandert opnieuw in één grote bruisende bal van feestvreugde, theater en muziek. De 180ste editie van de Gentse Feesten oogt veelbelovend, met meer namiddagprogramma’s, want dat wilde het stadsbestuur. Verder zijn er geen grote wijzigingen. Na 179 keer proberen lijkt alles in de plooi te zijn gevallen.