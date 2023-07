WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Gent vandaag

Van street art en meer bankjes op straat tot studiebege­lei­ders en gedeelde moestuinen: de laatste wijkbudget­ten zijn uitgereikt

Strak plan voor je wijk maar geen budget om het uit te voeren? Dan hadden buurtbewoners nog één keer de kans om een projectvoorstel in te dienen voor de wijkbudgetten. In de laatste ronde zijn nu 93 projecten geselecteerd die buurtbewoners samen moeten brengen. Wat dacht u van een groepsaankoop voor herbruikbare bekers of extra bankjes om even bij te praten, bijvoorbeeld?