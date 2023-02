Weer een cannabisplantage opgedoekt in het Gentse? Politie druk in de weer aan woning in Zwijnaarde

De politie zou langs de Heerweg-Noord in Zwijnaarde een cannabisplantage hebben opgedoekt. Dat lijkt althans zo op basis van ingestuurde foto’s, want het parket wil voorlopig niets kwijt over de zaak, behalve dat de politie ter plaatse was in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

De foto’s werden woensdagmiddag genomen door een inwoner van de Heerweg-Noord in Zwijnaarde, een wijk en deelgemeente van de stad Gent. Op de beelden lijkt het alsof een cannabisplantage wordt opgedoekt, maar dat wil het parket voorlopig niet bevestigen. De inspecteurs waren rond 11 uur ter plaatse, een paar uur later was de klus geklaard.

Het parket laat wel weten dat de politie ter plaatse was in het kader van een gerechtelijk onderzoek. Of er aanhoudingen waren, is onduidelijk.

Vorige week dinsdag vielen politie en Civiele Bescherming binnen in een villa in de Brandstraat in Sint-Martens-Latem. Ze troffen er een cannabisplantage aan met zo’n 500 planten. Een week eerder werd een cannabisplantage in een rijhuis aan het UZ Gent opgedoekt. De verdachten waren daar al zeker vier jaar actief en hadden 400 planten. Op 19 januari vielen speurders binnen in een drugslabo in Wondelgem. De politie trof bij de huiszoeking zo’n vijf kilogram speed aan, goed voor een straatwaarde van om en bij de 40.000 euro.

